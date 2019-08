VOLBEAT: esce il nuovo album, in Italia a Ottobre

Esce oggi 2 agosto 2019 su Vertigo Records il settimo album da studio dei VOLBEAT “Rewind, Replay, Rebound”, un disco irresistibile che va ulteriormente a sublimare la loro essenza, a tutto VOLume!

Michael Poulsen (chitarra/voce), Rob Caggiano (chitarra), Kaspar Boye Larsen (basso) e Jon Larsen (batteria) tornano all’attacco con il loro psychobilly punk‘n’roll, seguendo un percorso già iniziato con i precedenti lavori, eppure percorrendo nuove strade creative allo stesso tempo. “Ogni volta che entriamo in studio il nostro obiettivo è metterci alla prova: a motivarci è l’avere ancora qualcosa da dimostrare, non solo ai fan, ma soprattutto a noi stessi” – racconta Poulsen. “Non saremmo riusciti a realizzare questo nuovo progetto, senza i nostri lavori precedenti. Il nostro sound peculiare ci accompagnerà sempre, non importa quanti dischi facciamo o quanto invecchiamo”.

“Rewind, Replay, Rebound” è disponibile per l’acquisto qui (inclusa una versione a 2CD, un edizione box set speciale deluxe, e un’edizione in vinile limitata).

“Rewind, Replay, Rebound” – Track Listing

Standard CD/2LP:

Last Day Under The Sun Pelvis On Fire Rewind The Exit Die To Live (feat. Neil Fallon) When We Were Kids Sorry Sack of Bones Cloud 9 Cheapside Sloggers Maybe I Believe Parasite Leviathan The Awakening of Bonnie Parker The Everlasting 7:24

Deluxe 2CD/Digital

Disc 1:

Disc 2:

Under The Influence Immortal But Destructible Die To Live Last Day Under The Sun (Demo) Rewind The Exit (Demo) When We Were Kids (Demo) Maybe I Believe (Demo) Leviathan (Demo)

I Volbeat hanno aperto concerti per Metallica, Motorhead e Slipknot, hanno ottenuto nel 2014 la nomination ai Grammy nella categoria Best Metal Performance con “Room 24” e vinto diversi Danish Music Awards. Per questo album, si sono ispirati alle proprie esperienze e alla vita stessa. “Last Day Under The Sun” è stata scritta ispirandosi ad un libro su Johnny Cash. Poulson ha dichiarato: “In questo libro c’è un passaggio in cui Johnny Cash è devastato dall’abuso di alcool e droghe e si ritira in una grotta per lasciarsi morire. Poi un giorno si sveglia e si sente come se gli venisse data una seconda possibilità”. Inoltre, la canzone “When we were Kids” affronta il tema dell’ingenuità, dell’immortalità e dell’innocenza che caratterizzano la giovinezza di ognuno di noi, mentre “Rewind the Exit” e “Die To Live” esplorano come la ricerca della perfezione sia un obiettivo illusorio e vano.

“Rewind, Replay, Rebound” è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Jacob Hanse e co-prodotto da Rob Caggiano e Michael Poulsen. È il primo lavoro in studio realizzato con Kaspar Boye Larsen al basso. Per forgiare ulteriormente il sound del disco, la band si è avvalsa di una miriade di collaborazioni: la corista Mia Maja su svariate tracce, l’Harlem Gospel Choir, il cantante Neil Fallon (su “Die To Live”), così come Raynier Jacob Jacildo al piano e Doug Corocran al sassofono direttamente dalla JD McPherson’s Band. “Cheapside Sloggers” contiene il featuring del chitarrista degli Exodus e di Slayer, Gary Holt: “Volevo aggiungere qualcosa di nuovo e atipico, e allora perché non invitare Gary Holt? È un bravissimo chitarrista e il suo assolo è stravagante e a dir poco grandioso!”, spiega Michael. Il relativo video è stato diretto da Shan Dan Horan di Shadow Born Group.

I Volbeat non smettono mai di sperimentare ed innovarsi. Questo è ciò che li tiene vivi, affamati e musicalmente onesti nella capacità di raccontarsi nel nuovo album. La band danese multiplatino al momento è impegnata con gli Slipknot nel loro Knotfest Roadshow North American Tour come special guest assieme a Gojira e Behemoth. Il tour di 29 date è partito il 26 luglio a Mountain View, in California.

Il Rewind, Replay, Rebound World Tour che farà tappa anche in Italia:

VOLBEAT

Opening acts: Baroness & Danko Jones

Lunedì 14 ottobre @ Fabrique di MILANO

Biglietti in prevendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Volbeat vantano una carriera solida come pochi: sono emersi dallo scenario musicale di Copenhagen nel 2001 e da allora non hanno mai smesso di pubblicare album né di fare tour. Il loro penultimo lavoro intitolato “Seal The Deal & Let’s Boogie” ha debuttato alla posizione n.1 in ben 7 Paesi: Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Austria e Svizzera. In Canada e Norvegia l’album è entrato alla posizione n.2, negli Stati Uniti alla n.4 e in Gran Bretagna alla n.16. Il film-concerto “Let’s Boogie! Live At Telia Parken” documenta il loro show a Copenhagen di fronte a 48.250 fan, il più grande concerto di una band danese mai tenuto in Danimarca.