San Siro, l’elenco dei biglietti omaggio del Comune

Il Comune di Milano ha pubblicato sul suo sito i dati sull’utilizzo dei biglietti per concerti e partite a San Siro da parte di assessori e consiglieri comunali. Per i concerti sono stati utilizzati 230 biglietti. Hanno utilizzato i biglietti per tutti i 12 concerti in programma gli assessori Roberta Cocco, Gabriele Rabaiotti e Anna Scavuzzo. Invece gli assessori Filippo Del Corno, Lorenzo Lipparini, Cristina Tajani e Marco Granelli non hanno richiesto alcun biglietto. Riguardo la stagione calcistica 2018/2019 la partita più richiesta è stata Inter-Juventus con 28 biglietti, seguita da Milan-Inter con 26 e da Inter-Atalanta con 20.

Il sindaco Giuseppe Sala e il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè non hanno usufruito di nessun biglietto. 30 consiglieri comunali su 48 hanno preso tutti i biglietti disponibili per i concerti. Non hanno preso biglietti i consiglieri del M5S, Mariastella Gelmini di FI eStefano Parisi come Aldo Ugliano e Carlo Monguzzi del PD.