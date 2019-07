Mantova, oltre 300 eventi al festival della Letteratura

Con oltre 350 ospiti italiani e stranieri, la ventitreesima edizione del Festival della Letteratura di Mantova si articolerà in 229 eventi numerati e in un centinaio di eventi non numerati tra incontri con autori, concerti e spettacoli, laboratori, proiezioni e spazi aperti tutto il giorno, snodandosi dal 4 all’8 settembre fino all’incontro di chiusura di domenica 8 in piazza Castello, che vedrà l’attesissimo ritorno a Mantova dello scrittore inglese Ian McEwan, intervistato da Marcello Fois. Largo spazio verrà dato al confronto scientifico con un’intera comunità di giovani ricercatori impegnata nel progetto Scienceground, incentrato nel 2019 sul mirabolante mondo dei batteri; a Tirana con la biblioteca temporanea e gli incontri di Una città in libri; a bambini e famiglie con il percorso di Girotondo presso la Casa del Mantegna, che annovera molte nuove attrazioni inventate appositamente per Festivaletteratura da artisti, illustratori e scrittori; agli adolescenti con i tanti appuntamenti in programma del progetto europeoRead On, che dal 2017 vede impegnato il Festival insieme ad altri sei partner nella promozione della lettura tra i più giovani e che quest’anno avrà anche una READ ON STATION presso il Consorzio di Bonifica in Piazza Broletto, uno spazio che sarà il centro di riferimento per tutte le attività che animano il progetto sia nei giorni del Festival che durante il resto dell’anno.