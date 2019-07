Area B, nuove telecamere ai varchi

La Giunta Sala ha approvato l’acquisto del terzo e ultimo blocco di varchi elettronici per completare il «cerchio» della ztl antismog partita lo scorso febbraio. In totale, saranno installati 102 impianti che saranno accesi tra gennaio e ottobre 2020, per un investimento di 3,9 milioni di euro. Nel frattempo, a breve partiranno i lavori per l’installazione di altre 73 nuove telecamere ai varchi. Nella ztl non possono entrare dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, i veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e quelli a benzina Euro 0. Dal primo ottobre, il divieto di accesso si estenderà ai veicoli diesel Euro 4 e ai ciclomotori e motocicli a gasolio Euro 0 e 1.