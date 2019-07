Milano tra le mete preferite in Italia

Le città di Roma, Venezia e Milano si confermano regine della classifica come mete italiane più gettonate dagli stranieri. Dalla bellezza storica e struggente della Città Eterna alla peculiarità dei canali veneziani e alla dinamicità dell’offerta culturale di Milano, queste tre mete rappresentano un ottimo biglietto da visita per lo Stivale, racchiudendo al meglio la variegata offerta turistica del nostro Paese. Al quarto posto Palermo, grazie alla sua ubicazione strategica sulla costa. Sempre in Sicilia si trova la settima classificata, Catania, new entry nella classifica di quest’anno. Per chi invece cerca relax e una tintarella perfetta l’intramontabile Rimini, con le sue lunghe spiagge, è la meta ideale. Altra new entry della top 10 del 2019 è Riva del Garda, al sesto posto tra le destinazioni preferite da chi visita l’Italia. Firenze scende all’ottavo posto. Bari e Montesilvano chiudono la top 10. Le due destinazioni, entrambe per la prima volta in classifica, costituiscono una forte attrattiva per la loro vicinanza al mare oltre che per l’ottima cucina.