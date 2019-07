Consegna di “Kit Caldo” ai senzatetto a Milano

Salviette umidificate e detergenti, spazzolino e dentifricio, sapone, fazzoletti e un cambio completo di biancheria insieme ad un paio di succhi e una borraccia. Questo il contenuto dei 100 zaini che in questi giorni i volontari del Progetto Arca distribuiranno alle persone che vivono in strada a Milano durante l’estate. Progetto Arca sta ancora raccogliendo donazioni per realizzare questi “Kit Caldo”, oltre alla distribuzione di bottiglie d’acqua fresca per tutta l’estate. “I colpi di calore e la disidratazione mettono a rischio la vita delle persone che non hanno un riparo né di giorno né di notte” sono le parole di Alberto Sinigallia, presidente del Progetto Arca, aggiungendo poi ringraziamenti per i donatori e volontari che rendono possibile questa attività. In questi giorni i volontari oltre ad assistere le persone in strada, stanno preparando altri Kit da spedire nelle sedi della Fondazione a Roma e Napoli.