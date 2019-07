Campi Rom, Sala : “Censimento per sviare da altri problemi” [VIDEO]

“Il censimento dei rom, in sostanza, è già fatto. Non sono sconosciuti, soprattutto quelli che vivono nei campi. Abbiamo l’impressione che sia un’altra cosa messa lì per sviare da altri problemi”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine della commemorazione della strage di via D’Amelio ai giardini Falcone e Borsellino di via Benedetto Marcello torna sulla volontà del Viminale di censire i campi rom presenti sul territorio. “È molto semplice: c’è qualcuno che alza la mano e dice ‘chiuderemo i campi rom’? Bene, e cosa faremo? E con quali risorse? – aggiunge il primo cittadino -, Sennò poi i problemi ricadono sempre su di me. Bisogna trovare delle soluzioni”. (MiaNews)