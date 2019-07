Casa di Carta, anteprima in Piazza Affari

Se passando da Piazza Affari a Milano vi ritrovate a tu per tu con un Salvador Dalì gigante con tanto di felpa rossa con cappuccio, non vi spaventate, perché è il segno che anche il capoluogo lombardo è pronto ad accogliere la nuova stagione de La Casa di Carta, o Casa de Papel se vogliamo mantenere il nome originale, in uscita in tutto il mondo da domani venerdì 19. Nella celebre piazza della Borsa di Milano saranno infatti proiettate gratuitamente in anteprima le prime due puntate della terza stagione della fortunatissima serie spagnola targata Netflix, che da ormai due anni sta tenendo incollati milioni di spettatori per seguire le vicende del Professore e della sua banda. L’anteprima è aperta a tutti fino ad esaurimento posti e la chiamata è fissata per stasera alle 21.30 in un luogo, come quello di Piazza Affari, sicuramente non lasciato al caso.