Lecco, vandali riescono a bloccare un treno

Nuovo atto vandalico sulla linea ferroviaria Lecco-Colico, tratto della più lunga Milano-Tirano. Lo riferisce La Provincia di Lecco in edicola oggi. Ieri un treno è stato costretto a fermarsi a Mandello perché qualcuno aveva forzato la porta della cabina di guida in coda al treno, azionando subito dopo una torcia di segnalazione che i ferrovieri usano in caso di emergenza. E’ subito uscito del fumo, notato dal macchinista che ha bloccato il convoglio, aperto le porte e dato l’allarme. Approfittando dell’apertura delle porte i vandali sono fuggiti. La linea è rimasta interrotta e due treni sono stati sostituiti da bus. Nei giorni scorsi, nella stessa zona, qualcuno aveva posizionato un grosso sasso in uno scambio facendo scattare i sistemi automatici di emergenza.