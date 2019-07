Incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, in via Sabin, su un’area di circa 1400 metri quadrati. Sul posto una decina di mezzi dei vigili del fuoco con una cinquantina di uomini, oltre alla Polizia di Stato e gli operatori del 118. In base a quanto comunicato dai vigili del fuoco, non risulta nessun ferito.

Incendio a Settimo Milanese 1 su 5