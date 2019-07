Una donna di 84 anni è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi (9 luglio) nella sua casa in via Trieste 12 a Treviglio (Bg). Accanto a lei in fin di vita, il marito di 81 anni. Sembra che l’uomo abbia tentato il suicidio, è stato portato in condizioni disperate all’ospedale di Treviglio. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per capire cosia sia potuto accadere mentre la magistratura di Bergamo ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. A dare l’allarme un nipote che si è trovato difronte la scena.