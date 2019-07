“Basta sanità pezzente in Brianza”. Assemblea a Meda

“Basta rovinare i nostri ospedali”. Con questo slogan il Comitato Ovest Brianza organizza una nuova assemblea pubblica, questa volta a Meda, con al centro i problemi creati da quella che viene definita “la folle divisione sanitaria della Brianza”. “I cittadini di Meda, Seregno, Carate e delle cittadine vicine dovrebbero ricoverarsi all’Ospedale di Vimercate e ovviamente non ci va nessuno – torna a denunciare il comitato – bisogna quindi risistemare gli assurdi confini attuali” mentre “l’Ospedale di Desio è stato scioccamente associato a quello di Monza”. Delle ultime settimane anche la denuncia dell’allungarsi dei tempi d’attesa per le visite specialistiche, tempi che in molti casi si fanno eccessivamente lunghi; fino a due anni per una visita cardiologica. “Diciamo basta alla sanità pezzente in Brianza” dicono gli organizzatori dell’incontro che si terrà giovedì 4 luglio alle 21 nella Sala Consiliare di Meda. Saranno presenti alcuni consiglieri regionali.