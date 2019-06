Como, arrestato l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate

La Guardia di Finanza di Como ha arrestato l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate della città (ora direttore a Varese) e di un funzionario della stessa Agenzia prima in servizio a Como e ora capo area a Pavia. L’accusa è di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. Ai domiciliari è finito un imprenditore, uno dei titolari della Tintoria Butti srl mentre sono finiti in carcere i due titolari dello studio di commercialisti Pannestrì di Como. L’accusa riguarda somme pagate ai funzionari per chiudere accertamenti fiscali.