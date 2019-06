Milano, rider in sciopero il 28 giugno

I rider milanesi annunciano il prossimo 28 giugno uno sciopero di massa che intende allargarsi anche alle altre città italiane. A promuovere lo ‘strike mass’, che avrà come punto di ritrovo alle 17,30, piazza XXV aprile, è la piattaforma Deliverance Milano che da mesi denuncia la situazione dei fattorini su due ruote e da alcune settimane ha lanciato una mobilitazione permanente con al centro la richiesta di un salario minimo garantito, il pagamento del lavoro notturno, ferie e malattia per una categoria esposta ai rischi della strada. E sempre in tema di rider, fa discutere sui social il post degli organizzatori del Pride Milano che ha tra gli sponsor ufficiali Deliveroo. La piattaforma di food delivery infatti sposa la causa LGBT e lancia lo slogan #DeLOVEroo, ma tra i primi commenti social all’annuncio arrivano le critiche per la scelta di uno sponsor come Deliveroo a sostegno di un evento che ha la parola “rivolta” come slogan a ricordare i moti di Stone Wall che lanciarono la protesta per i diritti LGBT.