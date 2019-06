Olimpiadi 2026, Conte sarà a Losanna per la votazione del Cio

Il premier Giuseppe Conte sarà a Losanna lunedì in occasione della votazione del Cio per l’assegnazione dei Giochi olimpici invernali 2026 per i quali sono in cors Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. A Losanna è già presente il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha avviato i contatti con i suoi colleghi del Cio per scambiare opinioni e informazioni sul dossier di Milano-Cortina, soprattutto con quei membri dei paesi non coinvolti direttamente con i Giochi Invernali. Anche la Svezia si sta muovendo nei corridoi dell’hotel che ospita i membri del Cio. La caccia al voto è entrata nel vivo, senza esclusione di colpi.