Parco Tittoni, la rassegna estiva in corso a Desio (Mb), entra nel clou, con una delle settimane più ricche dell’intera programmazione.

Venerdì prossimo 21 giugno è in programma uno degli eventi top della stagione: il concerto di Carmen Consoli (apertura cancelli ore 19.30, inizio live ore 22.15, ingresso € 25) accompagnata da Massimo Roccaforte alla chitarra, Luciana Luccini al basso e Antonio Marra alla batteria. In questo concerto speciale “la cantantessa” porterà al pubblico le due anime che l’hanno accompagnata nel corso della sua ventennale carriera e che l’hanno resa una delle artiste più eclettiche del panorama musicale italiano, per la capacità di lasciare il segno tra le sensazioni intimiste dell’acustico e quelle amplificate del rock graffiante.

Il live di Carmen Consoli sarà anticipato alle 21 dallo show di Diodato, cantautore sempre più apprezzato nel panorama pop nazionale.

www.parcotittoni.it

Orari Parco Tittoni

dal lunedì al mercoledì dalle 19.30 alle 01.00 (chiusura bar alle 00.30).

dal giovedì al sabato dalle 19.30 alle 02.00 (chiusura bar alle 01.30).

la domenica dalle 18.00 alle 01.00 (chiusura bar alle 01.30).

Bar e punto di ristoro sempre aperti