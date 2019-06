Festa di dine anno, tre liceali rischiano il coma etilico

Hanno rischiato di finire in coma etilico, per aver bevuto troppo alla festa di fine anno scolastico. Due ragazzi di 16 anni e una ragazza di 15 sono stati soccorsi appena in tempo dal personale del 118 e dell’ospedale di Sondrio. È successo a Piateda (Sondrio), dove, la notte tra venerdì e sabato per festeggiare la fine della scuola, quasi 300 ragazzi si sono riuniti, come da tradizione, in una discoteca del paese. I tre giovani sono crollati a terra privi di conoscenza e hanno rischiato di finire in coma etilico. Non è ancora chiaro se abbiano portato gli alcolici in discoteca, comprandoli fuori, o se invece abbiano preso consumazioni nel locale.