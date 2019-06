Ferma la linea rossa della metropolitana

Alle ore 14.30 circa, a causa di un tentato suicidio nella stazione di Rovereto, la circolazione della linea M1 è interrotta tra le stazioni di Villa San Giovanni e Palestro. L’Azienda è in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le Autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio. Atm ha istituito in superficie un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta e predisposto assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio.