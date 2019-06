Taxi, il Comune di Milano propone 500 nuove licenze

Quando ci aveva provato l’allora sindaco Gabriele Albertini ad aumentare le licenze era scoppiata la rivolta dei tassisti milanesi, con manifestazioni, blocchi stradali, presìdi caratterizzati da urla belluine e beceri insulti a chiunque provasse a trovare una mediazione. La categoria era riuscita a dare il peggio di sé (ci riesce sempre bene). Ora ci prova Sala. Auguri. Cinquecento nuove licenze, taxi sharing, seconde guide e monitoraggio del servizio: sono le quattro misure proposte dall’amministrazione comunale per incrementare il servizio Taxi nelle fasce orarie in cui la domanda dei clienti supera l’offerta delle macchine disponibili. A presentarle è stato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli nel corso di un incontro con le associazioni dei tassisti. Il servizio taxi a Milano – sottolinea il Comune – è una delle eccellenze della mobilità milanese, fondamentale per offrire opportunità a chi vive in città e per chi la frequenta per lavoro, studio, turismo, cultura e divertimento o accedere ai servizi. Milano vuole combattere la congestione del traffico e l’inquinamento, e in questa sfida i taxi sono una parte essenziale. Il traffico sicuramente penalizza la qualità della vita e la crescita della città, e anche lo stesso servizio taxi, compresso anch’esso negli spazi saturi della città. L’esigenza di potenziare il servizio pubblico offerto ai cittadini in alcune fasce orarie dei giorni feriali e festivi emerge da uno studio condotto dal Comune sulle chiamate inevase. Dall’analisi emerge come durante la settimana sia più difficile per gli utenti trovare un taxi dalle 8 alle 10 del mattino (15 per cento di chiamate inevase) e dalle 19 alle 21 (27 per cento di inevase), mentre nel fine settimana le fasce orarie più sofferenti sono quelle dalle 19 alle 21 (31 per cento delle chiamate invase) e da mezzanotte alle 5 del mattino (42 per cento di inevase). “Con questi interventi si intende incrementare il servizio ai cittadini e potenziare la capacità di offerta di ogni singolo concessionario di licenza – ha spiegato l’assessore Granelli -. Obiettivo del Comune è potenziare il servizio anche attraverso il confronto con i taxisti che ogni giorno in città fanno funzionare il servizio. Insieme possiamo far partire un progetto complessivo che aiuta la città e chi ci lavora a crescere. Ho avuto modo di apprezzare la volontà delle organizzazioni dei taxisti di partecipare, di fornire osservazioni e indicazioni, anche critiche per migliorare: un buon modo responsabile per collaborare al successo della nostra città. Con le doppie guide, per esempio, che non prevedono oneri aggiuntivi, si potrà estendere l’orario di lavoro fino a 16 ore divise per due turni, creando posti di lavoro. L’intento generale di queste misure è quello di portare un servizio già di alto livello agli standard delle grandi città internazionali: per offerta, accessibilità, sostenibilità ambientale”. Ora l’Amministrazione attende osservazioni in tempo breve, in vista dell’attivazione del pacchetto di misure, per aiutare Milano a crescere: tanti appuntamenti ci attendono e vogliamo offrire sempre più mobilità integrata, accessibile e sostenibile.