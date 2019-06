Leonardo, fino al 14 luglio l’aliante al Belvedere di Palazzo Lombardia

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci proseguono le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia. Le aperture sono previste ogni domenica dalle 10 alle 18.

Tra le iniziative che raccontano e valorizzano figura e opere del genio rinascimentale c’è la riproduzione del celebre aliante leonardesco, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano; insieme, una serie di pannelli espositivi e vetrofanie che aiuteranno i visitatori ad orientarsi e a identificare i principali luoghi di Leonardo in Lombardia. L’installazione si ispira a due grandi temi che percorrono il lavoro di Leonardo: da un lato l’interesse per il volo e, dall’altro, l’attenzione per il territorio che lo circonda. Il disegno dell’aliante (foglio 846v del Codice Atlantico appartenente alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana) è uno dei progetti più completi in questo campo: due ali, le cui estremità possono essere flesse dal pilota per controllare la planata, sono fissate ad una gondola centrale.

Da luglio a settembre lo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra ‘Genio & Impresa – Leonardo e Ludovico ieri e oggi’, promossa da Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del nostro territorio di creare innovazione.