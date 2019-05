Incendio a Cinisello Balsamo, due ustionati gravi

Due uomini – 55 e 58 anni – sono rimasti gravemente ustionati a causa di un incendio scatenatosi vicino l’ingresso di un appartamento al terzo piano di una palazzina a Cinisello Balsamo (Milano). Ad avvisare i soccorsi, attorno alle 23 di ieri sera, i vicini che invano hanno provato a domare le fiamme, poi spente dai vigili del fuoco giunti sul posto. Gli uomini, trasportati d’urgenza negli ospedali di San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano, versano in gravissime condizioni. I carabinieri della Squadra Rilievi di Milano stanno indagando per stabilire le cause del rogo, che da una prima analisi potrebbe essere di origine dolosa.