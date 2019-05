Yoga Festival Bimbi

YOGAFESTIVAL BIMBI, unico evento di Yoga in Italia pensato per i bambini e i loro genitori, torna l’11 e 12 maggio 2019 a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Spazio Cavallerizze (ingresso da Via Olona 6 per chi si registra online).

Giunto alla sua 4a edizione l’appuntamento, ideato da YogaFestival – il più importante e autorevole network sullo Yoga in Europa – ha attirato in questi anni un pubblico crescente di mamme attente al benessere dei propri figli e incuriosite dai grandi benefici che lo Yoga può avere sullo sviluppo psico-fisico ed emotivo dei bambini.

“YogaFestival Bimbi è unico nel suo genere. Un evento dedicato alla didattica dello yoga dove, attraverso un approccio giocoso e divulgativo e molti laboratori e linguaggi, ci impegniamo a trasmettere ai più piccoli concetti importanti come autostima, rispetto, equilibrio, capacità di valutare, oltre che amore per la condivisione e l’accettazione. In pratica, aiutiamo i nostri bimbi a trovare il meglio che c’è in loro facendoli giocare, divertire, sperimentare e…condividere. Lo yoga allora diventa uno strumento insostituibile per imparare a gestire situazioni difficili come bullismo, aggressività, depressione, apatia. Il lavoro di gruppo inoltre sostiene e spinge i bimbi allo stare insieme senza giudizio né competizione, come lo yoga insegna”, ha sottolineato Giulia Borioli, presidente e fondatrice di YOGAFESTIVAL e YOGAFESTIVAL BIMBI.

Nell’edizione 2019 di YogaFestival Bimbi saranno 72 i laboratori tenuti da scuole e insegnanti specializzati con alcune novità: domenica, 5 classi di Yoga in gravidanza per future mamme, in collaborazione con Acqua Plose, una delle acque più pure e leggere in commercio, che da sempre YogaFestival consiglia per la pratica dello Yoga; per i nonni, una classe di Yoga sulla Sedia, consigliata dai 70 anni in su, perché lo yoga non ha età e perché, si sa, i nonni amano fare attività insieme ai propri nipotini; l’Indian Jungle”, in collaborazione con il Matha Gitananda Ashram, per comprendere giocando le origini dello yoga; un incontro dedicato alle adolescenti – purché accompagnate dalle proprie mamme – in cui, guidate dalla Luna, seguiranno un percorso di scoperta e accettazione del loro corpo che cambia e cresce.

Ospiti speciali Emanuela Nava, una delle più importanti scrittrici italiane per l’infanzia, che presenterà la sua raccolta di storie “Dall’India il respiro dei bambini del Mondo”; Giulia Orecchia, illustratrice, 3 volte vincitrice del prestigioso Premio Andersen, che terrà il laboratorio “Gufi, colori e Yoga!”, dove insieme ai bimbi trasformerà la mascotte del festival, il Gufetto (del quale è autrice) in bellissime marionette pronte a fare yoga sotto la guida dei piccoli yogini partecipanti.

Fra le altre attività previste: Asana per i piccoli, Baby Mindfulness, l’Angolo dei Morbidosi, Yoga per mamma e bebè, Musicoterapia dedicata ai piccolissimi, meditazione e uno “Speciale Yoga per le mamme e i papà” con corsi e incontri per i genitori di piccoli yogini. Non mancheranno, come sempre, la Merenda Collettiva, la Libreria Baby, un Punto Ristoro e un PitStop Bebè.

Il programma completo sul sito http://www.yogafestival.it/bimbi/programma/

Orari : Sabato, 11 Maggio e Domenica 12 Maggio dalle 10:30 alle 18:00

Dove : Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Via San Vittore, 21 – Milano

Come si entra : ingresso al Museo della Scienza € 10,00 adulti, € 7,50 bambini dai 3 anni. Tutte le attività di YOGAFESTIVAL BIMBI sono gratuite. I bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. Registrandosi sul sito www.yogafestival.it riduzione per adulti del 25%. Il biglietto è valido anche per la visita del Museo.