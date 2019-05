Atalanta, Gasperini, crediamo alla Champions

L’Atalanta vola e affonda la Lazio all’Olimpico per 3-1 , confermando il quarto posto in classifica e rendendo il sogno di Champions sempre più una realtà. Parla di “impresa straordinaria” Gian Piero Gasperini, “che ci mette nella condizione di crederci sempre più” ma allo stesso tempo invita a mantenere i piedi saldi a terra: “Siamo a un passo da una stagione che può darci tutto o niente. Sull’Europa League abbiamo messo una bella ipoteca ma non ci dobbiamo far prendere dall’euforia”. A chi gli chiede se sarà determinante la Champions per la sua permanenza, Gasperini glissa e fa gli scongiuri: “Non si è mai parlato di questo. Siamo talmente coinvolti nel campionato e in quello che dobbiamo fare. La settimana prossima avremo due partite importantissime di campionato e in mezzo una finale di Coppa Italia che avrei preferito giocare a torneo concluso. La finale sarà comunque un’altra partita e si ripartirà da zero a zero”.