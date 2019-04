“In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo” di Malusa Kosgran, edito bookabook, racconta la storia di un’intera generazione di bambini del meridione, mandati dalle famiglie a lavorare al Nord, tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Ed è questa la vita del piccolo Antonino, pugliese trapiantato a Milano e cresciuto troppo in fretta, mentre, da garzone di un ortofrutta, sfreccia tra le strade della città in sella alla sua bicicletta, sognando di diventare un giorno bravo come il suo eroe: Fausto Coppi.

Il libro è basato sulle storie vere dei parenti dell’autrice Malusa Kosgran che, come migliaia di altri meridionali, negli anni sessanta sono venuti a lavorare ancora bambini a Milano dalla Puglia subendo discriminazioni e soprusi.

Ascolta l’intervista all’autrice.