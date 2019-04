Donna trovata morta in casa a Sesto S.Giovanni, è mistero

E’ mistero sulla morte di Lucia Benedetto, la donna trovata morta nel salotto di casa con una coltellata al collo, intorno alle 18.50 di eri a Sesto San Giovanni, in via Sicilia. I carabinieri stanno tentando di ricostruire le sue ultime ore di vita. A trovarla è stato il marito rientrando dal lavoro. NOn è ancora stato rintracciato figlio della coppia, di 21 anni. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e il traffico telefonico della donna così come quello dei suoi familiari. L’ipotesi è quella dell’ omicidio per mano di qualcuno che avrebbe avuto modo di accedere all’appartamento dei Benedetto; la porta infatti era chiusa e in casa non vi sono segni di effrazione. Importante sarà la valutazione del medico legale sul presunto orario della morte.