Picchia la ex nonostante divieto di avvicinamento, arrestato

L’aveva aggredita e picchiata già in passato, tanto che dal 2016 un divieto gli impediva di avvicinarsi a meno di un chilometro dalla donna. Ieri alle 13.30 però l’uomo, un italiano di 27 anni, ha iniziato a malmenare in strada, in via Doberdò a Milano, l’ex compagna 43enne. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia hanno raggiunto e arrestato l’uomo, che nel frattempo aveva cercato di allontanarsi, oltre a recuperare un piccolo sacchetto di plastica, contenente 15 dosi di cocaina, che lui stesso aveva cercato di nascondere sotto una macchina.