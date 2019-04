Ancora un caso di overdose al boschetto della droga di Rogoredo. Dopo la morte di un tossico avvenuta domenica scorsa, ieri è stato lanciato di nuovo l’allarme. Un ecuadoriano di 21 anni è stato trasportato in ospedale per una sospetta overdose, dopo essere stato soccorso all’esterno del boschetto della droga. Il giovane è stato notato da una volante della polizia attorno alle 19.35 in via Cassinis e poco dopo accompagnato d’urgenza all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito dalla questura, non sarebbe in pericolo di vita. Questo è il terzo malore da sabato nell’area del boschetto, che negli ultimi mesi è al centro di un programma di riqualificazione che prevede anche la presenza di un presidio sanitario. L’episodio di ieri avvalorerebbe l’ipotesi di una partita di eroina particolarmente scadente