Un ciclista di 60 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre percorreva una pista ciclabile ieri pomeriggio ad Arese. E’ successo in viale Sempione. L’uomo era in sella alla sua bicicletta, nella corsia riservata ai ciclisti che però non ha alcuna protezione. La conducente della vettura, una donna di 51 anni, si è fermata subito dopo l’impatto e ha chiamato i soccorsi ma le condizioni del 60 enne sono apparse subito molto gravi. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica.