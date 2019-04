Nuovo incidente mortale sul lavoro in Brianza. La vittima è un giovane operaio di 25 anni, rimasto schiacciato da una pressa, questa mattina a Sulbiate, in provincia di Monza. Il giovane, Gabriele Di Guida, residente a Cavenago Brianza, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118 è morto per i traumi riportati. È successoalla ditta Silfa Metal Packaging di via Rossini.

E’ il quinto incidente mortale sul lavoro avvenuto dall’inizio dell’anno in Brianza.