Milano Design Week, il Belvedere di Palazzo Lombardia aperto fino alle 23

“Da oggi a domenica 14 aprile, il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto fino alle ore 23. In questo modo vogliamo per celebrare nel migliore dei modi la ‘Milano Design Week’e iniziative previste

nell’ambito Salone del Mobile e del Fuorisalone”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, inaugurando la mostra ‘Lightrevolution. Il design che illumina la vita’ realizzata da ADI – Associazione del Design Industriale – delegazione Lombardia.

“In questo modo – ha aggiunto – vogliamo dare a quante più persone possibile la possibilità non solo di ammirare le mostre, le installazioni e i progetti innovativi che ospitiamo, ma di farlo da una location unica. Dal Belvedere, infatti, è anche possibile apprezzare la trasformazione urbanistica e

architettonica che sta caratterizzando questa parte della città.

Una zona nella quale Palazzo Lombardia spicca per bellezza. Ricordo anche che è stato il primo edificio ad aver iniziato la trasformazione dell’area proprio a testimonianza di quanto le amministrazioni che si sono succedute hanno sempre tenuto non solo all’efficienza e al risparmio energetico, ma anche al

bello. E questa è la filosofia che caratterizza gli appuntamenti di questa settimana”.

EVENTI E INSTALLAZIONI IN PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA

– ‘Terramia‘: si tratta dell’installazione di un prototipo di

alloggio futurista realizzato con materiali naturali.

All’interno saranno allestiti una mostra di ceramiche curata da

Alexa Trilla di Archicookture, i progetti degli studenti della

Elisava Barcelona School of Design and Engineering e i

complementi di arredo sperimentali di Domaine de Boisbuchet e

Federica Cristaudo.

– Il German Design corner: Bauhaus + 100! mette in mostra

un container come area espositiva per presentare complementi di

design che ricreeranno un cosy linvingroom.

– ‘Senseknit’, un padiglione sensoriale che unisce tradizione,

innovazione e cultura digitale.

– La scultura realizzata da Michele Fabbricatore, a forma di

testa da cui emergono piante e fiori, posizionata sulla

promenade di via Restelli.

BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA – Il Belvedere ospita la mostra ‘Lightrevolution. Il design che illumina la vita’ realizzata da ADI – Associazione del Design Industriale – delegazione Lombardia. Un percorso iconografico sulla trasformazione dei costumi della società e sull’evoluzione delle fonti luminose nel tempo. (Giorni e orari di apertura: dal 9 al

11 aprile ore 18.30 – 23.00, 12 aprile ore 16.00 – 23.00, dal 13

al 14 aprile ore 11.00 – 23.00)

AUDITORIUM TESTORI – Presso l’Auditorium Testori, sarà possibile

visitare ‘IM Inside the Matter’, un progetto che si struttura in

un dialogo tra arte e design sull’interpretazione della materia.

(Giorni e orari di apertura: dal 9 al 14 aprile ore 10.00 –

20.00 – giovedì apertura prolungata fino alle 22)

NEI NUCLEI N1, N2, N3, N4, NP – I vari nuclei di Palazzo Lombardia ospitano una selezione di oggetti di design realizzati nell’ambito del progetto ‘Design Competition’ (Ingresso libero, ore 10 – 20).

POP ART ALLO SPAZIO ESPOSITIVO – Allo Spazio Espositivo di

Palazzo Lombardia continua la mostra “Milano Pop – Pop Art e

Dintorni nella Milano degli anni ’60 e ’70’. (Fino al 29 maggio. Orari di apertura: lunedì-venerdì ore 11-19; sabato-domenica ore 15-19; chiuso Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile e 1 maggio – Ingresso libero).

SPAZIO MOSTRE N3 – Lo Spazio Mostre N3 ospita ‘Alchemica’

Alkanoids, una mostra sulla realtà aumentata che dà vita alle

opere d’arte. Si tratta della prima mostra collettiva di

illustrazioni (cartacee, fisiche, tradizionali) che si animano

in digitale. (Dal 9 al 14 aprile. Orari di apertura: martedì –

mercoledì e venerdì 10-20, giovedì 10-22, sabato e domenica

10.00 – 14.00)

APPUNTAMENTI IN AUDITORIUM TESTORI – Giovedì 11 aprile, alle 17,

saranno premiati i vincitori dell’Hackathon Lombardia Design Hub

2018. È prevista anche la presentazione delle idee progettuali

selezionate nell’ambito del bando Design Competition – Expo Dubai 2020 da un Board internazionale. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile, dalle 17, è organizzata la proiezione dei documentari Rai su Frank Lloyd Wright, Mies Van

der Rohe e Gio Ponti, ‘Tre architetti per Tre giorni a Palazzo Lombardia’.