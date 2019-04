Giochi 2026, favorevoli l’87% dei milanesi

L’83% degli italiani sostiene la candidatura di Mlano-Cortina alle Olimpiadi 2026, percentuale che sale all’87% tra i milanesi. Emerge da un sondaggio commissionato dal Cio e presentato sabato in occasione dell’ultima giornata della commissione del Comitato olimpico a Milano. Il dato, è stato evidenziato, segna una crescita di ‘gradimento’ che a Milano raggiunge l’87% di favorevoli (a ottobre erano l’83%), un ‘record’ tra i sondaggi del Cio. In Lombardia 81% di gradimento e in Veneto 83%. Più tiepidi gli svedesi, a Stoccolma infatti, altra candidata, è del 53% il gradimento tra i cittadini per ospitare i Giochi.