Piazza XXV Aprile, panchine di design sulle barriere antiterrorismo

Quattro panchine in legno renderanno presto più utili e meno impattanti i new jersey posizionati in piazza XXV Aprile. La Giunta ha accettato la donazione delle sedute da parte della società Lascia la Scia snc, che si occuperà della loro posa e manutenzione (pulizia, eventuale sostituzione di listelli ed eliminazione di graffiti) per un periodo di 3 anni. I manufatti, applicabili alle barriere di cemento antiterrorismo, sono flessibili e personalizzabili e hanno un costo complessivo di circa 13mila euro. La posa avverrà nei prossimi giorni. L’offerta della società è pervenuta all’Amministrazione nell’ambito dell’avviso pubblico per l’adesione al registro degli spazi diffusi del design, aperto con l’obiettivo di recepire la disponibilità degli operatori privati a donare oggetti e arredi di design per luoghi di fruizione pubblica in città. Analogamente l’anno scorso nell’ambito della Design Week erano stati donati i vasi che contengono gli alberi posti lungo via Radegonda, anch’essi lascito della scorsa edizione dell’evento.