Un campo di tulipani a Paderno Dugnano

Dal 30 marzo è aperto a Paderno Dugnano, nel milanese, il campo “Tulipani delle Meraviglie di Steflor” . Sono state numerossime le persone che finora hanno visitato il nuovo garden You Pick, che permette di immergersi nell’atmosfera unica dei variopinti parchi olandesi, dove i fiori sono protetti dalle vigili grandi pale del mulino a vento. È un luogo dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Una preziosa occasione anche per avvicinarsi al mondo della biodiversità e sensibilizzare al rispetto del verde.

I garden You Pick nascono in Olanda e nel 2017 hanno esordito, con successo, in Italia.

“Tulipani delle meraviglie” si estende su una superficie di 13.000 mq (l’equivalente di due campi di calcio) situato a Paderno Dugnano, in Viale Toscanini 28 angolo Via Santi. Il 6 dicembre scorso sono stati piantati 200.000 bulbi di tulipani con 50 varietà di specie.

Come si accede? Acquistando i biglietti per l’ingresso online o direttamente alle casse del campo durante la settimana. All’ingresso verrà consegnata ai visitatori una piccola mappa del campo e una guida per la raccolta. Verranno forniti anche dei cesti, dove riporre i tulipani raccolti (con la dovuta delicatezza).

Per l’occasione, sono organizzati eventi e laboratori, ma anche corsi, sia per grandi che per piccini.

CALENDARIO:

LABORATORI PER BAMBINI dalle 16 alle 18

6/04 – I KLOMPEN

Massimo 30 bambini – 10€ a bambino

Decorazione di un tipico zoccolo Olandese.

7/04 – PIANTA UN BULBO!

Massimo 50 bimbi – 5€ a bambino

Rinvaso di un bulbo fiorito e decorazione vasetto.

MUSICA DAL VIVO

6/04 – 7/04 – dalle 16 alle 18

Presenza della Band LOS CHITARONES che intratterrà durante il pomeriggio.

7/04 – BALLI MODERN dalle 16 alle 18

Le allieve della scuole “accademia artedanza asd” di Bovisio Masciago e di “sogni di danza” di Concorezzo.

Allieve di Michela De Angelis, insegnante di Modern nelle due strutture.

Si esibiranno con il “mondo nascosto delle emozioni”

Cercando di creare una vera e proprio fusione tra la bellezza del corpo che si muove e la natura stessa.

DIMOSTRAZIONE PITTURA NEL CAMPO

6/04 dalle 10 alle 12

Coltiv-Arti – Dimostrazione di pittura con tecnica acquarello.

Gruppo artistico DESIANO – https://goo.gl/5bsEK9

AREA RISTORO – GREEN BAR

In collaborazione con:

Caffè Letterario https://goo.gl/wm7xVP

APERGRILL: https://goo.gl/y4ftAH

PER ISCRIZIONE AI LABORATORI/PILATES/YOGA

info@tulipani.steflor.it

Per saperne di più: https://tulipani.steflor.it/