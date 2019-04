Riaperte le strade per Livigno e Madesimo

Anas ha riaperto la statale 301 “del Foscagno”, chiusa nel primo pomeriggio di ieri tra Valdidentro e Livigno (SO) a causa del distacco di piccole slavine dai versanti in prossimità della carreggiata. Le attività di sgombero neve e trattamento del piano viabile condotte dal personale specializzato hanno consentito di ripristinare la sicurezza per la circolazione lungo la tratta e di riaprire al transito la statale. E’ in corso inoltre l’attività di pulizia della sede stradale lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, il cui tratto montano è stato interessato nelle scorse ore da abbondanti nevicate. A causa del maltempo, nella mattina di ieri si è reso necessario chiudere al traffico un tratto in località Teggiate Nuova, nel comune di Madesimo (SO). Ultimate le operazioni di sgombero neve, che continuano senza sosta da ieri, e ripristinata la sicurezza per la viabilità, i tecnici Anas riapriranno al transito la statale. Restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo.