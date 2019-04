Operazione anti spaccio alla Comasina, sequestrati 15 chili di droga

Ieri mattina, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico delle sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano,

coadiuvati dai poliziotti del Commissariato Comasina e in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno effettuato una serie di

perquisizioni tra la zona Comasina e Cormano. Durante una delle perquisizioni in via Vincenzo da Seregno è stato identificato e perquisito un uomo di 56 anni. Sono stati sequestrati 1,8 chili di hashish, 152 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, 9.790 euro in contanti, 1 pistola scacciacani con tre caricatori e una ventina di cartucce. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno anche rivenuto e sequestrato due pacchetti di sigarette cui sono state fissate delle calamite con nastro adesivo: si tratta di un espediente utilizzato dai pusher per disfarsi dell’involucro utilizzato per contenere piccole dosi di sostanze stupefacenti

in caso di controlli della polizia e recuperarli poi facilmente presso, ad esempio, pali segnaletici cui vengono fissati.

In via Masina è stato identificato e perquisito un altro cittadino italiano di 47 anni. In particolare all’uomo sono stati trovati e sequestrati 1,1 chili di marjuana,

1.5 chili di hashish, materiale per il confezionamento e per la vendita al dettaglio dello stupefacente, 5.500 euro in contanti e 4 telefoni cellulari.