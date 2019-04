Una giovane mamma originaria di Haiti è stata denunciata per abbandono di minore per aver lasciato il figlio di soli 10 mesi da solo in macchina mentre lei è andata a fare la spesa all’Ipercoop di Treviglio. E’ stata la vigilanza del centro commerciale a dare l’allarme ai carabinieri che hanno rintracciato la donna all’interno del punto vendita. Il 118 ha inviato sul posto un’ambualanza. L’equipaggio ha visitato il piccolo che per fortuna non ha subito nessuna conseguenza.