Street art al mercato agricolo di S.Maria del Suffragio

Otto giovani writers milanesi dell’associazione culturale ‘We run the streets’ saranno ospiti e si alterneranno sabato 30 Marzo, 6-13-20-27 Aprile e 4-11 Maggio nello svolgimento in diretta fra le bancarelle e i clienti del mercato contadino di piazza Santa Maria del Suffragio, nella realizzazione di opere sul tema dell’Agricoltura. L’iniziativa è del Municipio 4 di Milano in collaborazione con il Consorzio Agrituristico Mantovano. “Si tratta – illustra il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi insieme all’assessore al Commercio Laura Schiaffino – di un ‘omaggio’ a Banksy, l’artista inglese la cui identità rimane tuttora nascosta considerato uno dei più popolari esponenti della Street Art contemporanea. Questa iniziativa – spiega Bassi – raggiunge più obiettivi: vivacizzare un ‘luogo’ al quale teniamo, consentire a dei giovani di esprimere il loro talento, sensibilizzare la cittadinanza su temi quali la filiera corta e il consumo di prodotti lombardi di qualità. Abbiamo trovato l’idea del Consorzio di offrire un pensiero al noto street artist elaborando in modo ironico alcune tra le sue opere più famose, un modo creativo per arricchire l’offerta attrattiva di questo mercato contadino del nostro territorio e per questo abbiamo deciso di sostenerla. Oltre a fare la spesa – sottolinea Bassi – fino a maggio i milanesi potranno anche assistere a delle performance artistiche”. “Le opere – aggiunge Schiaffino – verranno eseguite sui teli dei gazebo in modo da consentire ai dipinti di ‘viaggiare’, il più a lungo possibile, assieme al mercato contadino nel percorso itinerante degli agricoltori impegnati nella vendita diretta dei loro prodotti”.