Gli Hooverphonic, storica band belga di Mad About You?, sbarca a Parco Tittoni di Desio (MB) il prossimo 10 luglio.

La formazione torna con una nuova cantante, la giovanissinma Luka Cruysberghs vincitrice di The Voice Of Flanders 2018, che ha completamente conquistato Alex Callier – leader storico della band nonché severo giudice dell’appena citato show televisivo in Belgio – al punto da sceglierla come nuova frontwoman per Hooverphonic.

Looking For Stars è il decimo album in studio della band, uscito lo scorso 16 novembre e anticipato dal singolo Romantic, che è stato in heavy rotation su tutte le radio italiane e accompagnato da un videoclip in cui Luka lascia tutti senza fiato, grazie alla sua bellezza acqua e sapone e alla voce seducente, che offre ampie garanzie per supportare il sound in pieno stile Hooverphonic.

Oltre vent’anni di storia e successi alle spalle, Hooverphonic hanno collezionato svariati dischi di platino e d’oro in tutto il mondo e cinque dei loro album hanno debuttato al #1 nelle chart ufficiali. Per la loro peculiarità, molte canzoni sono state inoltre usate nelle colonne sonore di film e serie TV.