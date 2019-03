Sala: non sono io che voglio demolire San Siro, chiarezza da Milan e Inter

Il sindaco Giuseppe Sala invita Inter e Milan a fare “chiarezza” a livello comunicativo sulla questione del nuovo stadio e ad indire eventualmente un sondaggio tra i tifosi sulle ipotesi di demolizione o ristrutturazione del Meazza. “Li sto invitando a mettersi di fronte ai mezzi di comunicazione e dire loro come la pensano. Altrimenti sembra che io sia il regista dell’operazione: proprio no, li invito a chiarire mediaticamente la loro posizione”, ha detto Sala a margine della presentazione della Arch Week a Palazzo Marino. “Li ho chiamati dicendo che mi sto prendendo per loro anche attraverso i social una valanga di insulti, ma che non sono io il regista dell’operazione – ha riferito il sindaco – . Nel mio ruolo c’è anche da fare da cuscinetto su alcune polemiche, sono abituato e non mi spaventa, però in questo momento ho segnalato loro che sono io che ne sto sentendo da parte dei tifosi delle due squadre”. Parlando infine dell’ipotesi di referendum tra i cittadini, Sala ha sostenuto che “non ci sono ancora gli elementi” e ha detto di aver piuttosto”suggerito alle squadre di fare un sondaggio tra i loro tifosi”. “Chiedano loro cosa vogliono – ha affermato – non facciano dare alla politica questa parte. Si ‘ri-impadroniscano’ loro” della questione “sia in termini di comunicazione che potenziale sondaggi tra i loro supporter”.