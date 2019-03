Esce “Felici per sempre” il nuovo libro di Mario Furlan

Esce il primo aprile in libreria il nuovo libro di Mario Furlan, “FELICI PER SEMPRE” (Cairo Editore).

Noto come fondatore dei City Angels, Mario Furlan è anche il primo docente universitario di Motivazione e crescita personale in Europa, nel 2018 è stato eletto “miglior life coach d’Italia” dall’Associazione Italiana Coach.

Questo libro, il suo settimo sui temi della motivazione, dell’autostima e della crescita personale, si differenzia da quelli precedenti (tra cui “Risveglia il campione in te!” e “Tu puoi!”) perché è un manuale pratico. Come scrive la psicoanalista Maria Rita Parsi nella prefazione, “ci accompagna, passo dopo passo, attraverso il percorso di ricerca della nostra personale felicità”. Aiutandoci a superare i piccoli e grandi ostacoli di tutti i giorni.

Mario Furlan si occupa di aiuto ai senzatetto e ai disperati da 25 anni. E proprio questa sua attività umanitaria l’ha aiutato a scoprire in cosa consista la felicità, e come raggiungerla. «Conosco senzatetto che bevono e si drogano, e altri che invece sono sereni. Ma conosco anche milionari che bevono e si drogano, e altri che sono appagati – scrive Furlan – È la dimostrazione che non è ciò che abbiamo a renderci felici, ma ciò che siamo. E – aggiunge – non dobbiamo nemmeno cadere nella trappola di essere sempre e comunque positivi e sorridenti, senza mai manifestare emozioni negative: non sarebbe naturale. E ne pagheremmo le conseguenze».

In “FELICI PER SEMPRE” Mario Furlan svela segreti antichi e nuovi, tutti semplici e potenti, che consentono di essere felici. Qualunque cosa accada.

E domenica 7 aprile, a Milano, presso la sede nazionale dei City Angels, Mario Furlan terrà un nuovo e inedito corso di formazione aperto al pubblico e tratto dal libro. Il titolo? Naturalmente… Felici per sempre! Il corso è a numero chiuso: massimo 30 persone.

Per informazioni: info@mariofurlan.com