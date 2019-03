Falso allarme bomba stamattina in piazza Duomo a Milano, all’angolo con via Torino. E’ successo intorno alle 8.20 quando è stato segnalato un pacco sospetto in un cestino della spazzatura. Sul posto sono arrivati gli artificieri. I carabinieri hanno bloccato il traffico. Circa mezz’ora dopo si è scoperto che si trattava di un pacco inoffensivo. Il traffico, che nella zona era andato in tilt, è tornato regolare.