Scuolabus incendiato, Sala: altra corsa tra vicepremier per prendersi il merito

“Anche su un fatto come questo hanno avuto il coraggio di fare la corsa a chi si prende il merito. Di Maio che dice ‘l’ho convinto io’, Salvini che dice ‘li vedo’, è una cosa davvero incomprensibile. Io non posso che essere contento per i ragazzini, ma quello che interessa è capire se se la vogliono cavare con una cittadinanza e poi mettere nel freezer il dibattito sullo ius soli, questo è il punto”. Così il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione della Casa Sollievo Bimbi – Vidas di via Ojetti è tornato sulla questione della cittadinanza a Ramy, il ragazzo che con la sua telefonata ha aiutato i carabinieri a bloccare l’autobus dirottato e poi dato alle fiamme a San Donato Milanese. “Guardo con un filo di disincanto la faccenda della cittadinanza ai ragazzini -ha ribadito Sala – spero che gliela diano ma risolve poco, è più un’operazione di comunicazione”.