E’ stata una Stramilano da record la 48esima edizione che si è corsa oggi in città. Oltre 60 mila i partecipanti. Tra loro anche l’assessore regionale sport e giovani Martina Cambiaghi.”Un’organizzazione perfetta – ha commentato l’assessore Cambiaghi – che dimostra come il nostro grado di preparazione nella gestione dei grandi eventi sportivi confermi la nostra voglia di ospitare i Giochi Olimpici invernali del 2026 con la

candidatura di Milano-Cortina”.

Due le distanze non competitive previste, con partenza da Piazza Duomo e arrivo all’Arena Civica: la dieci chilometri, la Stramilanina da 5 chilometri e la 21 chilometri agonistica,con madrina la showgirl e runner Federica Fontana, alla quale si sono iscritti oltre 8 mila atleti, mille in più dello scorso anno.

A dare il via alle corse il sindaco di Milano Beppe Sala.