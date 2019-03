Giornata dell’acqua, Sala brinda in Piazza della Scala

Brindisi con l’acqua della fontanella di piazza della Scala per il sindaco Giuseppe Sala che, per la Giornata Mondiale dell’acqua ha raccolto l’invito di Legambiente per sensibilizzare i milanesi a servirsi dal rubinetto. “Se è utile a convincere tutti di quanto è buona e fresca la nostra acqua mi presto volentieri – ha detto Sala -. Ovviamente l’acqua di Milano è controllata con grande tempestività, quindi siamo sereni a consigliare ai milanesi di bere l’acqua delle fontanelle e dei rubinetti”. Con il sindaco erano presenti al “brindisi” tra gli altri anche la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto e al presidente della Commissione Ambiente del Comune di Milano, Carlo Monguzzi.