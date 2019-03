‘Spazzatura kilometrica’, Sala e Fontana raccolgono mozziconi in piazza Duomo

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana si sono armati di pettorina, pinze e cestino per raccogliere i mozziconi di sigaretta in piazza Duomo a Milano. Insieme a loro anche il Gabibbo e l’inviato di Striscia la Notizia e fondatore della associazione On, Max Laudadio, che ha presentato l’iniziativa che si terrà il 30 marzo al Parco delle Cinque Vette (Va), ‘Spazzatura Kilometrica’: una grande gara a squadre che si terrà sabato 30 Marzo e vedrà scontrarsi più di 1.000 studenti delle scuole superiori con i

loro insegnanti. Ogni classe, cui sarà affidato un km di strada, avrà il compito di raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati e differenziarli nel modo corretto. Un ‘gioco ecologico’ che negli anni ha raccolto grande consenso e partecipazione a livello locale, fino a voler ampliare i propri orizzonti e guardare a tutto il territorio nazionale, a partire proprio dalla Lombardia.