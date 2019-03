Furgone in fiamme sulla A1, code tra Casalpusterlengo e Lodi

Furgone in fiamme sull’autostrada del Sole A1 tra Casalpusterlengo e Lodi, in corsia nord. Sul posto i vigili del fuoco. Non si segnalano feriti, ma la circolazione è ristretta a una sola corsia, con code che hanno raggiunto i 5 chilometri. Autostrade perl’Italia consiglia ai veicoli diretti verso Milano di uscire verso la viabilità ordinaria a Casalpusterlengo e di raggiungere la via Emilia, per rientrare poi in A1 al casello di Lodi