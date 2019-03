Donna uccisa in casa, fermato il compagno

E’ stato fermato dalla polizia il compagno della donna trovata morta in casa ieri pomeriggio a Milano, in via Piranesi: è Pietro Carlo Artisi di 48 anni, fermato durante la notte scorsa dalla polizia per l’omicidio di Roberta Priore, 53 anni. E’ stato bloccato all’uscita del palazzo dagli agenti accorsi su richiesta della figlia della vittima che non aveva sue notizie da due giorni. La donna era distesa a terra, con un cuscino accanto alla testa che lascia ipotizzare una morte per soffocamento avvenuta al termine di una colluttazione. I vigili del fuoco per entrare in casa hanno dovuto forzare l’ingresso, una volta dentro hanno trovato subito il corpo circondato da uno strano disordine. I pompieri hanno spento anche un principio d’incendio.