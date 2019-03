Ciclismo, Galli: “Obiettivo realizzare filiera musei dello sport”

“Mi piacerebbe costruire una filiera dei musei dello sport, perché non solo il gesto sportivo e le intramontabili imprese dei campioni, ma anche l’attività

produttiva, si pensi appunto alla produzione delle biciclette, sono l’espressione diretta dell’immenso patrimonio culturale di questa regione. Il ciclismo è parte della cultura di questa splendida Regione. La mia idea è quella di costruire una rete di musei dello sport con capofila il Museo del Ghisallo”.

Lo ha detto l’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli alla conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi 2019 del Museo del ciclismo del Ghisallo di Magreglio (CO) tenutasi questa mattina a Milano presso Palazzo Pirelli.

“Il Museo – ha aggiunto l’assessore all’Autonomia e Cultura – rappresenta una realtà significativa di questa regione. Inserito nella grande rete museale e adeguatamente valorizzato consentirebbe di intercettare quei turisti che per buona parte giungono in Lombardia per l’ampia offerta culturale e che vengono dai Paesi che hanno dato allo sport del pedale grandi campioni”.

“Abbiamo messo in cantiere – ha sottolineato Galli – diversi progetti e, visto che il 2019 è il centenario della nascita di Gianni Brera e anche di Fausto

Coppi, in collaborazione con la Fondazione Mondadori, che custodisce l’archivio di Brera, come assessorato alla Cultura ripubblicheremo il libro ‘Coppi e il Diavolo’, coinvolgendo il Museo del Ghisallo. Quest’anno cade anche, non dimentichiamolo, il 70mo anniversario della vittoria di Fiorenzo Magni al Giro delle Fiandre, una delle classiche-monumento più affascinanti e

impegnative. Magni, che tanto si è speso per la realizzazione

del Museo del Ghisallo, per la sua triplice vittoria in questa

gara si gadagnò l’appellativo di ‘Leone delle Fiandre'”.

Oltre all’assessore regionale Galli alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, Antonio Molteni, presidente della Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.