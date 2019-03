A Pane al pane ci siamo occupati del centro polifunzionale di Bussero (Mi). L’opera pubblica è composta da due edifici: un Auditorium e un Palazzetto dello Sport appaltati nel 2008 e non ancora terminati. La spesa iniziale appaltata era di circa 3milioni di Euro oltre a 630mila Euro di Direzione Lavori, Sicurezza e Collaudi pagati direttamente dall’Amministrazione Comunale a tecnici incaricati dalla stessa. Dopo 10 anni dalla prima asegnazione del bando si è arrivati a spendere 5,6 milioni di Euro. L’ex sindaco di Bussero, Franco Colombo punta il dito non solo sui costi aumentati ma anche sulla gestione della struttura e sulla programmazione oltre al deficit sociale visto che la cittadina aspetta Auditorium e Palazzetto da oramai undici anni. ” La convinzione che ho maturato- ha spiegato Colombo- è che queste opere vanno fatte con persone del “campo” che devono esere coinvolte per delle attività che politicamente condividiamo, con la garanzia che quando parte un progetto parta con una finalità, con una progettualità e con una garanzia visto che il privato mette soldi suoi”.

In studio l’ex Sindaco di Bussero, Franco Colombo.