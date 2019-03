Una settimana dedicata al riso

La Lombardia è la “regina d’Italia” del Carnaroli con circa il 70% del raccolto a livello nazionale di questa pregiata varietà di riso. Lo afferma la Coldiretti regionale in occasione della prima settimana dedicata al principe dei risi, con iniziative al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano e negli agriturismi di Terranostra Campagna Amica nelle province lombarde, dove sarà protagonista il vero Carnaroli da Carnaroli Pavese coltivato da semente certificata. Si parte mercoledì 20 marzo al farmers’ market di via Friuli 10/A nel capoluogo regionale – spiega la Coldiretti Lombardia – Nei giorni di apertura del mercato, alle ore 11, ci saranno show cooking con gli agrichef pavesi di Terranostra che illustreranno alcune ricette realizzate con questo riso di alta qualità. Ospite speciale sabato 23 marzo lo chef Sergio Barzetti, volto noto del piccolo schermo. Il mercato coperto di Campagna Amica a Milano – ricorda la Coldiretti – è aperto dal mercoledì al sabato dalle 8 alle 14. La settimana del Carnaroli continua poi in oltre 50 agriturismi di Terranostra Campagna Amica nelle province di Pavia, Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Milano, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese dove, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo, sarà possibile gustare piatti a tema. L’elenco completo di tutte le strutture aderenti sulla pagina Facebook “Terranostra Lombardia”.